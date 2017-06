Approach engloutit TInSys

Approach et TInSys se connaissent bien: les deux entreprises collaborent en effet depuis plus de dix ans déjà dans les domaines du banking numérique, des paiements et de projets axés sur l'identité numérique. C'est ainsi qu'elles viennent encore de fournir les composantes de sécurité essentielles d'Itsme: le projet d'identité mobile et de confidentialité numérique de Belgian Mobile ID. C'est également ce projet qui a incité le CEO d'Approach, David Vanderoost, à estimer que la collaboration entre les deux firmes serait une bonne chose en vue de proposer une gamme plus étoffée en matière de cyber-sécurité et de développement sécurisé dans une seule et même entreprise belge.

Le personnel de TInSys rejoindra celui d'Approach à partir du mois de juillet. Eric Bariaux, fondateur et directeur de TInSys, restera à son poste et deviendra secure delivery director. Rien n'a filtré sur le montant versé par l'entreprise Approach créée en 2001 pour racheter TInSys. Une fois la reprise entérinée, Approach réalisera un chiffre d'affaires de quelque 6,5 millions d'euros. En 2016, l'entreprise avait enregistré 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une cinquantaine de personnes.

