Apple supprime les produits Withings de ses magasins

Apple s'oppose depuis la semaine dernière à Nokia Technologies, le gestionnaire des brevets de l'ex-fabricant de téléphones. Après un combat juridique précédent, les deux entreprises avaient en 2011 conclu une convention prévoyant des accords sur l'utilisation par Apple de brevets de Nokia. La semaine dernière, Nokia a cependant de nouveau intenté un procès à Apple à propos de 32 de ses brevets sur lesquels les deux entreprises ne sont pas parvenues à s'entendre. Apple, de son côté, accuse Nokia de s'en tenir à certains brevets d'un procès antérieur dans le but 'de réclamer des royalties exorbitantes'. Dans un communiqué adressé au site d'actualité TechCrunch, Apple déclare que Nokia utilise 'les tactiques d'un chasseur de brevets'. Le chasseur ou troll de brevets est une entreprise qui 'vit' en accusant d'autres de présumées violations de brevets.

Tout semble indiquer que les premières victimes de cette lutte acharnée ne sont autres que les gadgets de santé de Withings. Le fabricant d'accessoires français, qui avait été racheté plus tôt cette année par Nokia, produit notamment des balances, tensiomètres et babyphones qui communiquent avec des smartphones et des contrôleurs de fitness. Ces produits ne se retrouveront donc plus dans la boutique en ligne d'Apple et devraient disparaître également des magasins physiques.