Apple supprime la prise jack de 3,5 mm au profit d'un connecteur pour accessoire

Apple mettra sous peu à disposition des fabricants d'accessoires un nouveau port, selon 9to5mac. Le port UAC sera un peu moins épais que l'USB-C et de moitié moins large que l'USB-C ou que le port Lightning équipant l'iPhone et l'iPad. Ce connecteur est conçu pour le branchement d'accessoires tels un casque. On ne sait pas encore si Apple utilisera aussi l'UAC pour d'autres appareils. De même, la date d'introduction du port UAC n'est pas encore fixée. En général, le 'developer preview' précède de quelques mois le lancement d'un nouveau port.

Pas de mini-câble supplémentaire

Le site technologique The Verge annonce entre-temps qu'il ne s'agit absolument pas d'un 'nouveau' port. L'UAC Connector existe en fait depuis quelque temps déjà et équipe les appareils photo Nikon notamment. Selon les sources de The Verge, l'objectif ne serait pas de prévoir un mini-câble supplémentaire en plus des connecteurs Lightning et USB-C incorporés aux appareils Apple, mais de mieux les faire collaborer. Apple n'intégrerait pas non plus le port UAC aux iPad et iPhone, mais l'utiliserait en tant qu'adaptateur pour casques d'écoute. Actuellement, les oreillettes à connecteur Lightning ne sont pas compatibles avec les appareils USB-C, et les casques à connecteur USB-C ne fonctionnent qu'avec l'audio USB-C. L'UAC serait un connecteur intermédiaire.

Il devrait donc être possible, en disposant de suffisamment de connecteurs, d'utiliser le même casque avec plusieurs appareils ou vice versa. Soyons clairs cependant: cela s'avérera encore et toujours nettement plus incommode que de recourir simplement à une prise casque de 3,5 mm avec toutes les oreillettes, mais manifestement, cette ère de la simplicité est révolue. Apple a supprimé la prise casque sur son modèle iPhone 7, et toujours plus de fabricants de smartphones semblent désormais suivre cet exemple.