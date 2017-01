Apple supprime l'appli du New York Times en Chine

Selon la porte-parole d'Apple, l'appli ne donnait plus la moindre information depuis quelque temps déjà à la majorité des utilisateurs chinois. L'entreprise a été informée par les autorités chinoises que l'appli enfreignait la réglementation locale. 'Voilà pourquoi l'appli a dû être supprimée de l'appstore chinois.'

Les utilisateurs chinois de l'iPhone et d'autres appareils ne peuvent désormais plus télécharger l'appli. Si la situation devait changer, Apple remettrait de nouveau l'appli à disposition en Chine.

Cela fait un bon bout de temps déjà que The New York Times et Pékin s'opposent, en fait depuis 2012, lorsque le journal publia plusieurs articles sur la richesse de certains membres de l'élite politique chinoise. C'est ainsi que la fortune de la famille de l'ex-premier ministre Wen Jiabao serait estimée à 2,7 milliards de dollars. Début 2014, un journaliste du New York Times dut même quitter la Chine, parce qu'il n'avait pas obtenu de visa.

La censure du régime communiste touche plusieurs réseaux sociaux et médias occidentaux. En décembre encore, la Chine réclamait un internet 'sûr et contrôlable'. Le pays veut que 'd'importants produits et services d'information' d'entreprises chinoises et étrangères ne soient autorisés à accéder au marché qu'après avoir été agréés au niveau de leur sécurité. Même Apple en éprouve des difficultés, en témoignent les applis iTunes Movies et iBooks qui n'étaient plus les bienvenues sur le marché chinois l'année dernière.