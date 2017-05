Apple sort des mises à jour sécuritaires pour quasiment tous ses appareils

Ces updates ne sont, il convient de le souligner, pas liées à la vaste cyber-attaque récente par laquelle un grand nombre d'ordinateurs dans le monde ont été contaminés par le rançongiciel (ransomware) WannaCry. Néanmoins, l'entreprise préfère actualiser en temps voulu, afin justement d'éviter les abus.

Pour iOS (iPhone et iPad), l'utilisateur doit à présent mettre à niveau vers la version 10.3.2. Cela permettra de résoudre 41 bugs connus dans le système d'exploitation. 23 d'entre eux sont liés au Webkit (le moteur du navigateur Safari), dont 17 peuvent faire exécuter du code à distance et 5 peuvent autoriser le 'cross site scripting' (XSS). Pour exécuter du code à distance, il suffit parfois d'attirer un appareil vers un site web mal intentionné et, ainsi, de l'infecter.

Tout propriétaire d'un Mac doit veiller à utiliser MacOS Sierra 10.12.5. Quant aux utilisateurs d'El Capitan et de Yosemite, il leur est recommandé de télécharger Security Update 2017-002 qui colmate 37 failles en tout.

L'Apple Watch fait aussi l'objet d'une mise à jour sécuritaire résolvant 12 problèmes (dont quatre avec du code exécutable à distance). Ici, il convient de mettre à niveau vers la version watchOS 3.2.2. Pour l'Apple TV (tvOS), il s'agit de la version 10.2.1. Ici aussi, 23 failles sont colmatées, dont 12 dans le Webkit.

Enfin, des mises à jour séparées sont également prévues pour Safari et pour résoudre des problèmes avec des pilotes graphiques d'Intel et de Nvidia.

Windows

Même les personnes ne disposant pas de matériel Apple ont tout intérêt à contrôler leurs updates car iTunes pour Windows fait aussi l'objet d'une actualisation sécuritaire avec la version 12.6.1. Tout comme iCloud du reste qui en est à présent à la version 6.2.1.