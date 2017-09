Apple se mêle à la vente des... puces de Toshiba

La saga autour de la vente de la division des puces de mémoire de Toshiba va de rebondissement en rebondissement. Le géant technologique Apple jette à présent tout son poids dans la bataille en promettant jusqu'à trois milliards de dollars en plus de l'offre de Bain Capital, selon l'agence de presse Bloomberg. C'est une firme Toshiba tourmentée qui doit faire face à un endettement de plusieurs milliards et qui veut par conséquent revendre son département de mémoires flash NAND au plus offrant. Le plus éminent des candidats repreneurs est Western Digital, qui doit affronter un groupe dirigé par Bain Capital. L'offre de celle-ci inclut notamment de l'argent de Dell et de Seagate, et probablement donc aussi d'Apple maintenant.

Apple compenserait ainsi les fonds précédemment fournis par Innovation Network Corp. of Japan et par Development Bank of Japan. Ces deux derniers membres du groupe Bain Capital se sont en effet retirés suite aux menaces juridiques émanant de Western Digital. La vente du département des mémoires flash de Toshiba prend dès lors des airs de saga depuis quelques mois. Or la firme japonaise a un urgent besoin de liquidités après un investissement désastreux dans une entreprise nucléaire aux Etats-Unis. La vente de sa division des mémoires s'est cependant compliquée en raison d'une série de procès intentés par Western Digital. Ce fabricant de produits de stockage déclare qu'il usera de son droit de veto en cas de vente éventuelle, parce que Toshiba et Western Digital exploitent conjointement une usine.

Apple utilise la mémoire flash de Toshiba dans ses iPhone et iPod notamment et a donc tout intérêt à savoir d'où proviendra à l'avenir ce type de composant.