Apple se lance dans les satellites

Les deux ex-collaborateurs de Google seraient chargés chez Apple de constituer une nouvelle équipe hardware qui serait placée sous la direction de Greg Duffy. Ce dernier a en son temps fondé le fabricant de webcams Dropcam qui fut repris par Nest, lequel fut à son tour racheté par Google. Duffy avait rejoint Apple plus tôt cette année déjà.

Apple aurait en outre négocié avec Boeing en vue de devenir partenaire-investisseur d'un projet ayant pour but d'offrir l'internet à haut débit au moyen de plus de mille satellites tournant en orbite relativement proche de la Terre. Selon Bloomberg, on sait pertinemment bien dans le secteur qu'Apple financera ce projet de Boeing.

Par ailleurs et toujours selon Bloomberg, il serait encore possible qu'Apple veuille exploiter la connaissance des satellites pour pouvoir améliorer son appli cartographique. L'entreprise utilise déjà des drones pour collecter des informations pour cette dernière.