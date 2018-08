Apple s'empare d'une startup AR

Le géant technologique Apple a repris une jeune entreprise qui fabrique des lentilles pour la réalité augmentée (AR). Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Reuters. Apple a confirmé avoir racheté Akonia Holographics sans donner d'autres détails à ce propos. L'entreprise installée dans l'état américain du Colorado produit des lunettes AR. Ce type de technologie projette des images par-dessus le monde réel et ce, contrairement par exemple à la réalité virtuelle, qui plonge l'utilisateur dans un monde rendu, complètement différent.

Cela fait assez longtemps déjà qu'Apple s'intéresse à cette nouvelle technologie, notamment à des AR developer kits pour l'iPhone. L'ARKit en est aujourd'hui à sa version 1.5 et devrait permettre de développer des applications AR plus sophistiquées pour le smartphone, en plaçant par exemple des objets virtuels sur les murs et non plus uniquement sur des surfaces horizontales comme des tables, ce qui était le cas jusqu'à présent.

Ce rachat semble une fois encore confirmer les rumeurs, selon lesquelles Apple préparerait ses propres lunettes AR. En plus de la reprise d'Akonia, Apple préparerait également des lunettes de 'mixed reality' pour AR, conjointement avec le fabricant de lentilles et d'objectifs allemand Carl Zeiss.