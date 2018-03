Apple s'empare d'un concurrent de Blendle

Texture, connue jusqu'en 2015 sous l'appellation 'Next Issue', a été fondée en 2012 par des éditeurs comme Condé Nast, Hearst, News Corp et Time Inc. L'entreprise propose aux utilisateurs l'accès à des centaines de magazines connus et moins connus, dont Cosmopolitan, Elle, Esquire, Forbes, Fortune, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Maxim, Men's Health, Mother Jones, National Geographic, Newsweek, O, People, Reader's Digest, Rolling Stone, Runner's World, Sports Illustrated, The New Yorker, Time, Vanity Fair, Vogue et Gluten-Free Living.

L'appli est disponible pour iOS et Android. Texture est qualifiée de 'Netflix des magazines'. L'utilisateur paie 9,99 dollars pour un accès illimité.

Apple fabrique les appareils permettant aux utilisateurs de lire les informations, tels que les iPhone et iPad. Ces derniers temps, l'entreprise cible aussi toujours plus les services utilisés par les gens. Il y a quelques mois, Apple a ainsi racheté par exemple l'appli d'identification musicale Shazam pour quelque 400 millions de dollars.

A ce qu'on sache, Apple n'aurait pas encore l'intention d'adapter les services de Texture. Les utilisateurs tant d'Android, d'iOS que de Windows pourront donc continuer de lire les magazines de ce service.