Apple prépare trois nouveaux iPhone

L'actuel top-modèle, l'iPhone X, ne se vend provisoirement pas aussi bien qu'attendu. Beaucoup de clients potentiels ont été effrayés par son prix élevé. Le modèle alternatif, qui était sorti un peu plus tôt sur le marché, l'iPhone 8, est certes meilleur marché, mais doit se satisfaire d'un look moins affriolant. Ce dernier fait du reste aussi l'objet d'une version plus grande.

Apple souhaiterait donc lancer sur le marché trois modèles entièrement nouveaux pouvant satisfaire les besoins de chacun(e). Il s'agit là d'abord du plus grand iPhone à ce jour, puis d'un modèle de la taille de l'iPhone X, et enfin d'un appareil quelque peu plus économique, tout en offrant les principaux atouts des top-modèles.

Ces trois iPhone seront équipés d'un écran à mini-bords. A cette nouvelle, l'action Apple a grimpé hier lundi de quelque 2 pour cent.