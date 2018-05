Apple permet aux utilisateurs européens de télécharger toutes leurs données collectées

La date-butoir pour l'entrée en vigueur du GDPR européen est toute proche désormais, puisqu'elle a été fixée à demain, et cela vaut évidemment aussi pour les géants technologiques tels Apple. Cette dernière entreprise vient donc de lancer une nouvelle page 'privacy' sur laquelle les utilisateurs qui se connectent avec leur Apple ID, peuvent visionner et adapter leurs données personnelles.

Ils peuvent aussi directement désactiver temporairement ou supprimer de manière permanente leur compte. Les utilisateurs qui gèlent provisoirement leur compte, ne peuvent cependant plus ni effectuer d'achats dans les magasins en ligne d'Apple, ni recourir aux services proposés.

Selon Apple, il est question d'une énorme quantité de données. Cela peut donc prendre jusqu'à une semaine, avant qu'un téléchargement de données personnelles soit effectué. Les utilisateurs, qui sont préoccupés par l'ampleur du téléchargement, peuvent toutefois sélectionner une taille maximale de fichier : 1 Go, 2 Go, 5 Go, 10 Go ou 25 Go. Ensuite, les données sont réparties d'une manière adaptée à la taille maximale de fichier choisie.

Apple n'est pas la seule entreprise à effectuer des ajustements suite à l'entrée en vigueur du GDPR. Facebook profite en effet de la nouvelle réglementation pour recourir à la reconnaissance faciale au profit des utilisateurs européens, une fois que ceux-ci ont donné leur autorisation.