Apple n'a jamais vendu autant d'iPhone que maintenant

Au cours de son premier trimestre fiscal de 2017, Apple a écoulé un nombre record d'iPhone. En tout, 78,3 millions de téléphones mobiles ont trouvé acquéreur. C'était là le premier trimestre complet au cours duquel les nouveaux iPhone 7 et 7 Plus étaient commercialisés. Le précédent record établi par Apple était de 74,8 millions de téléphones vendus durant le premier trimestre de 2016. En plus des iPhone, Apple a également vendu 13,1 millions d'iPad et 5,4 millions d'ordinateurs Mac. Les quantités de vente d'autres produits tels l'Apple Watch et l'Apple TV n'ont pas été révélées par le géant technologique.

L'entreprise de Cupertino fait ainsi mieux que prévu. Les trois premiers trimestres de 2016 avaient par contre déçu avec un chiffre d'affaires en recul sous la pression de la concurrence croissante, notamment de la part d'Huawei. Le fait qu'Apple ait pu clôturer quand même l'année dernière sur une croissance, est largement à mettre au compte de son dernier trimestre, qui fut le meilleur de l'histoire d'Apple avec un chiffre d'affaires trimestriel sans égal. Au cours des trois derniers mois de l'année fiscale d'Apple, l'iPhone 7 a réussi à faire changer les choses, et il semble que l'appareil poursuit à présent sur son élan. En tout, les ventes d'Apple se sont traduites par un chiffre d'affaires de 78,4 milliards de dollars (quelque 72,6 milliards d'euros) et par un bénéfice de 17,9 milliards de dollars (quelque 16,6 milliards d'euros).