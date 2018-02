Apple Music bientôt plus populaire que Spotify aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, Spotify se fait de plus en plus nettement concurrencer par Apple Music. Le service de diffusion d'Apple accueillerait, selon un rapport de The Wall Street Journal, des utilisateurs payants à un rythme plus élevé que Spotify. Si cette tendance se poursuit, Apple Music dépassera Spotify d'ici l'été sur le territoire américain.

Autre stratégie

Actuellement, Spotify progresse de deux pour cent chaque mois aux Etats-Unis, alors qu'Apple Music croît de cinq pour cent. En outre, 3 fois plus de gens se lancent dans une période d'essai auprès du service d'Apple, selon le rapport. Cette différence s'explique quelque peu par les stratégies différentes appliquées par les deux entreprises.

Outre son service payant, Spotify propose aussi une formule gratuite par laquelle les utilisateurs peuvent procéder à du streaming, tout en se voyant imposer quelques limites quand même. C'est ainsi que le service musical fait par exemple en sorte que ses utilisateurs non-payants n'échappent pas aux publicités et ne peuvent pas stocker des chansons à l'infini. Apple par contre est nettement plus stricte. La période d'essai gratuite d'Apple Music est littéralement la seule façon pour que les utilisateurs testent (temporairement) le service de streaming.

iPhone et HomePod

La cause de la croissance rapide d'Apple Music s'expliquerait par la position de force occupée par l'iPhone aux Etats-Unis. Dans ce pays, Apple possède une part de 44,8 pour cent sur le marché des smartphones. L'entreprise de Cupertino fournit en outre chaque appareil avec Apple Music installé par défaut.

De plus, le fabricant étoffe encore la gamme des appareils supportant Apple Music. Ce mois-ci, l'entreprise lance par exemple l'HomePod, un concurrent des Google Home et Amazon Alexa. Provisoirement, Apple ne sort son haut-parleur intelligent qu'aux Etats-Unis.

Leader mondial

La percée d'Apple Music ne signifie pas pour autant que Spotify va perdre de sitôt son leadership au niveau mondial. Globalement, Spotify possède 70 millions de clients payants contre 36 millions pour Apple. C'est surtout dans les pays, où les téléphones Android occupent une position de marché dominante que Spotify se distingue.

Enfin, le service musical Spotify gagne aussi de l'argent grâce aux publicités de sa formule gratuite. En juin de l'année dernière, on apprenait que 140 millions de personnes en tout utilisaient le service (gratuit et payant).