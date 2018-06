Apple migrerait vers USB-C

Apple migrerait donc de sa norme Lightning à USB-C. Voilà ce qu'annonce le site web DigiTimes. Chez Apple, on ne réagit jamais à ce genre d'info.

Cette migration serait logique dans la mesure où Apple équipe aussi ses ordinateurs portables d'USB-C. A présent, l'iPhone n'est utilisable qu'avec un adaptateur sur les tout nouveaux appareils. De plus, USB-C est plus facile d'emploi car il permet une recharge plus rapide et ne tient pas compte de la façon dont l'utilisateur branche la fiche sur le téléphone. USB-C est dès lors en train de devenir une norme mondiale, puisque quasiment tous les nouveaux téléphones Android en sont équipés.

Par ailleurs, Lightning appartient à la propriété intellectuelle d'Apple, ainsi que du programme de licence MFi (Made for iPod/iPhone/iPad), ce qui revient brièvement à dire que les producteurs de câbles et autres accessoires versent un montant à Apple pour tout produit Lightning vendu, ce qui ne serait plus possible avec l'USB-C standardisé. (ANP/EB)