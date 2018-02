Apple, LG et Valve investissent dans des casques

eMagin annonce faire l'objet d'un étonnant investissement. La petite entreprise produit des micro-affichages OLED, à savoir de minuscules écrans principalement utilisés pour des applications militaires et médicales. Apple, LG en Valve - cette dernière surtout connue pour le service de jeux Steam - investissent à présent conjointement 10 millions de dollars (soit 8,15 millions d'euros après conversion) dans l'entreprise, qui a récemment aussi jeté son dévolu sur les casques pour le marché à la consommation. Dans les documents qu'elle a remis au SEC, le contrôleur boursier américain, eMagin indique qu'elle entend lancer une production de masse de casques pour les consommateurs.

Il s'agit là d'un signe que LG, Apple et Valve croient fermement en l'avenir de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Dans son tout nouveau système d'exploitation mobile iOS 11.3, Apple a déjà incorporé des fonctions destinées à faciliter la conception d'applis perfectionnées, capables par exemple d'afficher des informations sous la forme d'une fine couche supplémentaire. LG et Valve collaborent depuis assez longtemps et ont déjà aussi sorti un casque VR: le LG VR.