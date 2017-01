'Apple lancera cette année sa propre variante des Google Glass avec des lentilles Carl Zeiss'

Voilà ce qu'annonce le blogueur populaire Robert Scoble sur Facebook sur base du témoignage d'un collaborateur anonyme de Carl Zeiss. Selon Scoble, ce collaborateur a laissé entendre qu'Apple préparait une paire 'de lunettes légères de réalité augmentée /mixte'. Les lunettes seraient connectées sans fil à l'iPhone, permettant aux illustrations et à d'autres informations d'entrer dans le champ de vision de celui/celle qui les porte.

Le fait qu'Apple prépare des lunettes à réalité augmentée (AR), n'est pas vraiment une nouvelle en soi. En novembre, l'agence de presse Bloomberg avait en effet déjà annoncé que l'entreprise s'y attelait, mais que le produit se trouvait encore dans une phase précoce. Le CEO d'Apple, Tim Cook, avait lui-même affirmé ces dernières années qu'il envisageait plus de perspectives dans l'AR que dans la réalité virtuelle (VR).

Scoble ne peut cependant encore rien dire à propos du produit outre la confirmation de la collaboration avec Carl Zeiss, mais il semble qu'il s'agira d'une variante des Google Glass. Ce dernier produit fut - contrairement à ce qui se fait d'habitude chez Apple - développé au vu et au su de tout le monde et testé publiquement. Après un accueil enthousiaste dans le secteur technologique, les lunettes du géant des recherches n'avaient finalement pas connu le succès, ce qui fait que leur développement fut interrompu, et qu'elles furent retirées du commerce. Google continuerait en coulisses à peaufiner néanmoins la technologie.

Réalité augmentée

Les lunettes AR placent une couche par-dessus la réalité. Le grand public a découvert subitement cette technologie l'été dernier en raison de la vogue que suscita le jeu Pokémon Go. Ce dernier repose en effet sur l'AR, ce qui fait que les joueurs tentent d'attraper les petits monstres dans le monde réel au moyen de leur smartphone.

Microsoft a actuellement pris de l'avance dans le domaine de la réalité augmentée avec son Hololens. La version pour développeurs de ces lunettes sera en vente ce mois-ci en Europe au prix de 3.299 euros.