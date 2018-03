Apple lance une offensive de charme sur les écoles avec son nouvel iPad

Lors de son récent 'Education Event', Apple a introduit plusieurs nouveaux produits et services destinés tout spécialement au secteur de l'enseignement. L'acteur principal dans ce contexte n'est autre que le nouvel iPad de 9,7 pouces. En outre, l'entreprise a aussi présenté deux applis pour les enseignants, plus quelques autres accessoires.

Ristourne pour les écoles

La nouvelle tablette est équipée de l'ancien A10 Fusion-SoC d'Apple, qui avait fait son entrée dans l'iPhone 7. En outre, elle supporte l'iPad Touch ID, les stylets et les fonctions AR accompagnant iOS 11. Elle dispose d'un appareil photo frontal et d'un second de 8 méga-pixels à l'arrière. Sa batterie offre une autonomie de dix heures. Un modèle LTE sera aussi disponible.

Les consommateurs pourront acquérir le modèle de 32 Go pour 359 euros, mais les écoles, elles, pourront bénéficier d'une ristourne spéciale. Provisoirement, Apple n'évoque qu'un prix réduit de 299 dollars aux Etats-Unis. L'appareil ne sera pas fourni avec un stylet, mais celui-ci sera disponible au prix de 99 euros. Ici encore, les écoles pourront bénéficier d'une remise sur le stylet. Le nouvel iPad sera présent à partir de la semaine prochaine dans notre pays.

Travail à domicile

Apple a présenté également des accessoires d'acteurs tiers, conçus pour l'iPad. Avec le 'Crayon', Logitech a ainsi créé un stylet économique qui coûtera 49 dollars aux Etats-Unis. Aucun prix n'a encore été divulgué pour la Belgique. De plus, un boîtier assez robuste avec clavier - l'idéal pour la classe! - sera aussi disponible.

Enfin, Apple propose deux nouvelles applis, dont la première a été appelée 'School Work'. Cette appli doit servir de plate-forme de communication entre élèves et professeurs, sur laquelle pourra être gérée la répartition des devoirs et autres travaux à domicile. La seconde appli, baptisée 'Everyone Can Create', a pour but de stimuler la créativité des jeunes. Elle comprend une série de conseils et de petits films liés à la musique, au dessin, à la vidéo et à la photographie.

Tablette ChromeOS

La nouvelle offensive de charme visant les écoles n'est pas le fruit du hasard, car Apple espère pouvoir y offrir une meilleure résistance à ses concurrents Microsoft et Google notamment. Cette dernière entreprise surtout propose depuis des années déjà avec ses Chromebook des ordinateurs portables avantageux ciblant tout particulièrement les étudiants et les écoles. Ce n'est donc pas un hasard si Google a introduit avant même le début de son 'Education Event' la première tablette tournant sur son système d'exploitation ChromeOS pour Chromebook, l'Acer Chromebook Tab 10.

A l'avenir, on peut très probablement s'attendre à voir sortir davantage encore de tablettes intégrant le système d'exploitation pour Chromebook. Android et ChromeOS se rapprochent toujours davantage ces dernières années et ce, depuis que le géant des recherches a introduit le support Play Store pour ChromeOS.