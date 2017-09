Apple lance iOS 11

C'est surtout pour les utilisateurs d'un iPad qu'iOS 11 fournira un tas de nouvelles fonctions. C'est ainsi que les tablettes d'Apple recevront un dock (menu démarrer) comparable au dock sur macOS. Apple espère ainsi pouvoir proposer l'iPad de plus en plus comme une alternative à l'ordinateur portable. D'autres nouvelles fonctions comme le 'glisser-déposer', un commutateur d'applis rénové et un clavier plus étendu s'adresseront spécifiquement aux utilisateurs d'un iPad.

Siri plus intelligent

Pour les propriétaires d'un iPhone ou d'un iPod, il y aura aussi pas mal de nouveautés à découvrir dans iOS 11. C'est ainsi qu'en néerlandais, Siri reçoit deux nouvelles voix: une nouvelle voix d'homme et, pour la première fois, une voix de femme. La technologie sous-jacente à Siri a été fortement adaptée. L'assistant vocal devient ainsi plus intelligent, et les conversations devraient être nettement plus 'humaines'.

App Store new look

Au niveau de la présentation, iOS 11 ressemble beaucoup à son prédécesseur. On y trouve cependant davantage de titres en gras et de boutons définis. iOS 11 dégage ainsi un air sensiblement plus moderne. L'App Store a été revu de fond en comble. Dans le nouveau magasin d'applis, l'accent est désormais mis sur la découverte de nouvelles applis et de nouveaux jeux.

Parmi les autres améliorations plus modestes introduites par iOS 11, citons une appli Fichiers (une sorte d'explorateur pour iOS), la possibilité d'adapter les photos en direct, la fusion du centre de notifications et du panneau de commande, les indicateurs de vitesse et l'accompagnement routier dans Apple Maps, ainsi que la possibilité de stocker des informations de santé dans iCloud.

iOS 11 peut être utilisé dans quasiment tous les nouveaux iPhone, iPad et iPod. L'iPhone 5S, l'iPad Mini 2 et tous les appareils sortis ensuite peuvent faire tourner iOS 11. Les gens qui veulent installer iOS 11 sur un iPod, auront besoin au minimum d'un iPod Touch de la sixième génération.