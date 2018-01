Apple intègre la gestion de la batterie dans iOS11.3

Au printemps, on aura donc droit à une nouvelle mise à jour pour iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple. En voici les principales nouveautés.

Gestion de la batterie

La nouveauté la plus singulière sera probablement le fait que dans iOS11.3, les utilisateurs pourront eux-mêmes choisir comment leur téléphone traitera sa batterie. Il s'agit là bien évidemment d'une conséquence directe du tumulte provoqué par Apple, lorsque l'entreprise admit ralentir ses anciens modèles, afin de prolonger la durée de vie des batteries usagées. En guise de réaction à la controverse, le géant technologique fit la promesse que les utilisateurs pourraient eux-mêmes choisir de ralentir ou non leur ancien téléphone. 11.3 leur permettra donc d'activer ou non ce throttling (étranglement) dans les paramètres. Apple signale que le téléphone vous avertira aussi, lorsque sa batterie devra être remplacée.

Animojis

Autre nouveauté étonnante déjà présente sur l'iPhone X: les animojis, une série de mini-icônes animées reprenant les expressions du visage des utilisateurs. Dans iOS11, il y en avait douze. iOS 11.3 en accueillera quatre de plus: un dragon, un ours, un lion et un crâne.

Réalité augmentée

Tout comme beaucoup d'autres entreprises technologiques, Apple mise sur la réalité augmentée (AR). L'ARKit, une plate-forme de développement d'applis de réalité augmentée, a par conséquent été étendue et est désormais capable d'identifier d'autres surfaces que les seules horizontales. C'est ainsi que si vous pouviez précédemment intégrer des divans Ikea virtuels dans l'appli, il ne vous était pas possible d'accrocher des peintures virtuelles au mur. Cela devrait être possible avec l'ARKit 1.5. Cette nouvelle version serait en outre capable de reconnaître des images planes telles des pancartes, posters et oeuvres artistiques, afin d'y prévoir également du contenu AR.