Apple et Accenture concluent un accord en matière de software

Accenture va appliquer une pratique iOS spéciale au sein des Accenture Digital Studios en divers endroits dans le monde. Des experts d'Apple rejoindront ces équipes en place. Conjointement, Apple et Accenture développeront de nouveaux outils et services avec lesquels les entreprises pourront approcher leurs clients d'une autre manière via l'iPhone et l'iPad. Les experts seront des designers en charge de l'aspect visuel et du ressenti de l'utilisateur, mais aussi des programmeurs, architectes et chercheurs data, ainsi que des concepteurs en hardware et en software.

Dans ces nouveaux outils et services iOS, les toutes nouvelles technologies d'Apple seront combinées aux solutions numériques et aux fonctions d'analyse d'Accenture. On prévoit aussi de nouveaux services pour écosystèmes permettant aux systèmes back-end des clients d'intégrer iOS. Accenture offrira ainsi des services dans le domaine de l'intégration système qu'Apple aura incorporés dans iOS avec l'aide de partenaires en vue tels SAP et Cisco.

Il y aura en outre des services spéciaux pour l'Internet of Things (IoT) utilisant de nouveaux outils, modèles et du code spécialement développé à cette fin, de sorte que les clients puissent mieux profiter dans leurs applis iOS des plates-formes IoT, et que leurs collaborateurs bénéficient de diverses nouvelles possibilités.

Les partenaires proposeront également des services de migration avec lesquels les clients pourront convertir rapidement et aisément leurs applications et données existantes vers des applis iOS.

Pour en savoir plus sur la collaboration entre Apple et Accenture, veuillez surfer sur accenture.com/apple ofapple.com/nl/business/partners/.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.