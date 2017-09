Apple échange Bing contre Google

Apple annonce au site d'infos TechCrunch avoir décidé de migrer vers Google pour des raisons de consistance. Google est en effet déjà le moteur de recherche par défaut dans Safari pour iOS et macOS. Pour les utilisateurs, ce choix est judicieux dans la mesure où toutes les actions de recherche dans iOS et macOS fourniront bientôt les mêmes résultats. A présent, on obtient encore dans Safari d'autres résultats, lorsqu'on cherche quelque chose via Siri.

Récemment encore, Google concluait un nouvel accord avec Apple, afin de rester le moteur de recherche par défaut dans Safari durant les prochaines années. Google a déboursé à cette fin quelque 3 milliards d'euros. On ne sait pas clairement si la nouvelle décision concernant Siri et Spotlight est prévue dans cet accord.