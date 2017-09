Apple de nouveau la marque la plus opulente

Depuis 2001, Interbrand dresse un classement des valeurs marchandes des grandes firmes: il s'agit du top 100. Dans ce contexte, le cabinet d'analystes tient compte des performances financières des entreprises, du degré d'influence de la marque sur les consommateurs, ainsi que de la puissance de la marque lui permettant de demander des prix élevés pour ses produits.

Apple, qui a récemment lancé l'iPhone X sur le marché à un prix de 1.159 euros (1.329 euros pour la version de 256 Go), est cotée à 187 milliards de dollars et domine de nouveau le classement. Pour la cinquième année consécutive, Apple est suivie par Google. Cette année, Microsoft déloge Coca-Cola de la troisième place.

Les entreprises technologiques bien représentées

Les entreprises technologiques se distinguent chaque année davantage dans ce classement. Amazon grimpe ainsi en cinquième position. Facebook a vu sa valeur quasiment doubler et fait pour la première fois son entrée dans le top dix. Ce dernier qui intègre également Samsung et IBM, se compose de pas moins de sept entreprises technologiques. Dans le top 100, on trouve encore Intel (15), Cisco (16), Oracle (17), Ebay (34), HP (53), Adobe (56), Huawei (70), Paypal (80) et Lenovo (100). Aucune marque belge n'y est présente.