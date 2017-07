Apple construira un nouveau centre de données au Danemark

L'investissement à Åbenrå est le troisième gros investissement qu'Apple effectue en Europe. Plus tôt, l'entreprise avait déjà annoncé la construction d'un parc de serveurs dans la région de Viborg (également au Danemark). Le projet avance comme prévu et le centre sera mis en service plus tard dans l'année. La construction d'un parc de serveurs dans l'Athenry irlandaise a, quant à elle, pris du retard. Les autorités locales mettent des bâtons dans les roues.

Selon Apple, le Danemark est un bon endroit pour des parcs de serveurs car le pays investit beaucoup de temps et d'argent dans les nouvelles formes de production d'énergie. Pour les Européens, les projets d'Apple impliquent qu'à l'avenir, leurs données ne devront plus être redirigées vers les États-Unis.

À l'heure actuelle, Apple fonctionne entièrement avec des serveurs américains et les données européennes sont stockées automatiquement aux USA. D'un point de vue juridique, il y aura peu de différences étant donné qu'Apple reste une entreprise américaine. Toutefois, cela pourrait permettre une amélioration significative du débit.