Apple commence à tester la 5G

D'après Business Insider, Apple a introduit une demande pour effectuer des tests dans les bandes 28 et 39 GHz. Selon la demande, la bande 28 GHz sera utilisée pour la communication entre la Terre et l'espace. Les deux fréquences ont précédemment déjà été approuvées par les autorités américaines à des fins de tests de la 5G. Ces tests auraient lieu en deux endroits: l'un situé à Cupertino, où Apple avait son précédent siège central, et l'autre à Milpitas. Ces deux emplacements de test se trouvent en Californie.

La demande d'une licence expérimentale porte sur une nouvelle technologie baptisée 'onde millimétrée'. Celle-ci doit son nom à une longueur d'ondes comprise entre 1 et 10 millimètres. Les données sont envoyées à une fréquence supérieure oscillant entre 30 et 300 GHz, ce qui réduit le ralentissement dans le transfert des données et accroît la capacité. Théoriquement, des vitesses jusqu'à 10 Gbps seraient possibles. L'onde millimétrée a cependant aussi des inconvénients. Les ondes radio dans cette largeur de bande ont une portée d'un kilomètre seulement et faiblissent rapidement. Elles sont absorbées par les gaz présents dans l'atmosphère. Même la pluie et l'humidité peuvent impacter la puissance du signal. Les longueurs d'ondes peuvent également être bloquées par des éléments physiques tels des bâtiments.

Il subsiste donc encore quelques obstacles à vaincre pour mettre la technologie en pratique. Le déploiement de la 5G est attendu au plus tôt en 2020.