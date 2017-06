Apple aurait racheté l'entreprise d'oculométrie SensoMotoric

Apple paraît se ruer toujours plus sur la réalité virtuelle (VR) et sur la réalité augmentée (AR). Lors de sa conférence des développeurs organisée début juin, le géant avait déjà présenté l'ARKit, une plate-forme permettant aux développeurs de créer des applications AR pour l'iPhone et l'iPad. A présent, des rumeurs circulent, selon lesquelles Apple aurait racheté SensoMotoric Instruments, une entreprise allemande qui produit des lunettes intelligentes, capables de suivre les mouvements oculaires des personnes qui les portent. Ce rachat a été annoncé par le blog MacRumors, qui en avait eu lui-même connaissance à la lecture de documents juridiques de la Chambre de Commerce allemande. Apple a entre-temps confirmé le rachat dans un mail adressé au site d'actualités CNET.

SensoMotoric crée des capteurs oculométriques ('eye tracking'), qui devinent ce que les gens regardent. Cette technologie peut être utilisée dans toutes sortes de domaines différents, dont la recherche médicale, la linguistique, l'entraînement physique, mais aussi l'AR et la VR.

Suite au succès que rencontre la nouvelle technologie, les petites entreprises spécialisées en 'eye tracking' sont bien positionnées sur le marché. Précédemment, Google, la grande rivale d'Apple, avait elle aussi racheté la petite entreprise Eyefluence, dans une tentative de stimuler ses produits de réalité virtuelle.