Android Pay officiellement lancée en Belgique

La Belgique est le dixième pays à accueillir Android Pay. L'appli, qui fonctionne sur les smartphones tournant sur Android 4.4 (KitKat) ou supérieur, vous permet de combiner une carte de crédit à votre téléphone, afin d'effectuer avec ce dernier un paiement en ligne ou à un terminal sans contact.

L'arrivée de l'appli avait déjà été éventée. L'offre est provisoirement encore limitée. C'est ainsi que seuls les clients de BNP Paribas Fortis et de ses filiales Fintro et Hello Bank peuvent utiliser l'appli. Mais bientôt, les clients de KBC pourront également y recourir. Les commerçants doivent aussi disposer d'un terminal acceptant les paiements sans contact. Tel est notamment le cas chez Carrefour, H&M, Quick, McDonalds et Media Markt.