'Android Pay cette semaine en Belgique'

Demain, Google annoncera 'quelque chose d'important' conjointement avec la banque BNP Paribas Fortis. Cette annonce sera très probablement le lancement d'Android Pay, le service de paiements sans fil de Google. C'est ainsi que la banque elle-même signala via Twitter à l'utilisateur Tom Uytterhoeven qu'elle lancerait Android Pay sur ses cartes de crédit.

Le tweet a entre-temps été retiré. Mais Uytterhoeven répète la confirmation de la nouvelle telle qu'il l'a trouvée dans le message de BNP Paribas Fortis. Tweakers a aussi pu mettre la main sur une capture d'écran du message. Google Belgique n'a souhaité pour sa part ni confirmer ni infirmer la nouvelle à Data News.

@tomuytterhoeven BNP zei dus dat Android Pay vanaf 7 maart naar kredietkaartklanten komt :) (somebody told me something they shouldn't have)