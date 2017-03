Android O misera pleinement sur l'autonomie de la batterie

Même si la version officielle du nouvel Android n'est pas attendue avant l'automne, Google met déjà le nouveau système d'exploitation à la disposition des développeurs, question de veiller à ce que toutes les applis soient adaptées à des fins de compatibilité. L'appellation provisoire du système est Android O.

Selon Google, le système d'exploitation mobile se focalisera principalement sur la longévité des batteries. Android O gèrerait mieux les applis et tiendrait surtout mieux compte de ce que les applis font en arrière-plan, alors qu'elles déchargent sans compter l'accu de votre appareil. "Nous avons fixé des limites automatiques supplémentaires à ce que les applis peuvent faire à l'arrière-plan et ce, dans trois domaines: envois implicites, services en arrière-plan et mises à jour d'emplacement", indique Dave Burke, Android vice-président Engineering, dans un message posté sur son blog. On en sait pas encore vraiment clairement quelles seront les effets réels de cette nouvelle focalisation dans la pratique.

Notifications

Google a également adapté son système de notifications. Android permet depuis assez longtemps déjà aux utilisateurs d'exercer eux-mêmes un contrôle sur les applis qui les dérangent, mais avec O, les applis pourraient regrouper leurs notifications dans des 'canaux'. Cela s'apparente quelque peu au système de Gmail, où la priorité est accordée aux notifications 'urgentes' et où les messages publicitaires et promotions moins importants sont isolés, et pourront peut-être être tout simplement écartés. Dans O, on trouve aussi un bouton 'snooze' pour permettre de visionner ultérieurement certaines notifications. Cette fonction, on la retrouve également depuis assez longtemps déjà dans Gmail. Les notifications mises ainsi en attente peuvent encore être mises à jour par l'appli, et les développeurs peuvent aussi leur allouer un délai au terme duquel elles disparaissent automatiquement. Ce dernier point concernerait, selon nous, surtout les promotions temporaires. Google laisse du reste ouverte pour les développeurs la possibilité de prévoir différentes couleurs pour leurs notifications. Voilà qui pourrait s'avérer pratique en vue de les distinguer d'un simple coup d'oeil, mais cela pourrait aussi déboucher sur une extrême... laideur.

Extras

Même si Android O se concentre donc surtout sur l'autonomie des accus, la 'preview' se caractérise aussi par quelques fonctions agréables et d'autres améliorations. C'est ainsi que Google collaborerait avec Sony en vue d'améliorer la qualité sonore dans le système d'exploitation, entre autres en implémentant les codecs LDAC de Sony.

On y trouve aussi un mode d'incrustation ('picture-in-picture') pour vidéos. Les utilisateurs pourront de la sorte visionner une vidéo dans un coin de l'écran, tout en travaillant avec une autre appli. Il vous sera en principe possible de visionner une vidéo sur YouTube tout en consultant l'appli de la SNCB pour connaître les horaires des trains. Vous pourriez choisir vous-même la taille des fenêtres.

Et puis, il y a encore le support multi-affichage, une fonction pour laquelle le géant technologique reste provisoirement vague. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse ici d'un support natif intégré de reproduction de vidéos sur la TV, ou du transfert d'une présentation vers un moniteur par exemple.

Bien que l'avant-première Android O soit nettement destinée aux développeurs, elle peut être testée gratuitement. Si vous voulez découvrir le nouveau système d'exploitation mobile, vous pouvez le télécharger ici.