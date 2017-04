Amplexor fait ses courses aux Etats-Unis

Amplexor recherchait un solide partenaire aux Etats-Unis en vue de renforcer son organisation mondiale. Elle l'a à présent trouvé avec Sajan. "Nous voulions accroître notre présence aux Etats-Unis et étoffer notre gamme et les compétences de nos services linguistiques. Sajan était dans ce but le partenaire idéal. Les aptitudes technologiques, les capacités de livraison et la portée géographique de Sajan sont entièrement complémentaires à celles d'Amplexor", explique Marc Evenepoel, CEO d'Amplexor, dans un communiqué de presse. Amplexor déboursera en tout quelque 28,5 millions de dollars.

Sajan est au niveau mondial l'un des grands fournisseurs de services de traduction et de localisation. Son cheval de bataille est plus précisément la technologie de gestion des traductions Sajan Transplicity. Cette technologie est conçue pour permettre aux entreprises d'appliquer effectivement le slogan 'think globally, but act locally' en misant sur l'automatisation des processus en matière de contenu multilingue. Sajan a son siège central aux Etats-Unis, mais possède des filiales en Irlande, en Espagne et à Singapour.

Amplexor est depuis 2014 entre des mains luxembourgeoises. Début 2014, le fournisseur de gestion de contenus luxembourgeois Euroscript International a en effet pris une participation majoritaire dans Amplexor.