Amazon veut introduire le supermarché sans caisse en Europe

Vous scannez votre compte Amazon à l'entrée du supermarché, vous faites ensuite vos courses comme d'habitude et vous quittez le magasin sans passer par la caisse. Des capteurs, caméras et algorithmes enregistrent tout ce que vous placez dans votre panier et font apparaître vos marchandises dans le caddy virtuel de votre appli. Lorsque vous sortez, le montant total de vos achats est automatiquement débité de votre compte. Tel est le concept d'Amazon Go.

Actuellement, Amazon exploité déjà un tel supermarché à Seattle (Etats-Unis) pour ses propres collaborateurs. Initialement, l'objectif était d'ouvrir le magasin en mars au grand public, mais cette date a été quelque peu postposée. La technologie pose en effet encore l'un ou l'autre problème, lorsqu'il y a plus de vingt personnes présentes simultanément dans le magasin.

Aujourd'hui, il semble qu'Amazon envisage d'introduire à l'avenir aussi ce genre de supermarché intelligent en Europe. L'entreprise a en effet fait protéger son slogan publicitaire et ses marques commerciales. C'est ainsi que l'expression 'No Lines, No Checkout. (No, Seriously)', le slogan utilisé à présent par Amazon à des fins publicitaires, a été enregistré vendredi dernier en Grande-Bretagne. En outre, l'entreprise a introduit une demande dans ce sens auprès de l'EUIPO, l'organisme en charge de la propriété intellectuelle dans l'UE. Amazon entend encore faire protéger trois autres slogans, dont 'Every Line is a Defect'.