'Amazon va vendre des commutateurs de réseau à moindre coût'

Le site d'actualité The Information a rencontré des personnes au fait de ce projet d'Amazon. Selon elles, l'entreprise lancerait sur le marché ses propres commutateurs de réseau au cours des 18 prochains mois.

Ces 'switches' ne porteraient pas de marque ('white-box'), tourneraient sur du logiciel open source et permettraient des connexions avec les services dans le nuage d'AWS. Avec un commutateur de réseau, il est possible de déplacer et de transférer le trafic au sein d'un ou de plusieurs centres de données. Plus spécifiquement, le hardware devrait faciliter la gestion du trafic entre un nuage privé et une solution publique telle AWS.

Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que selon ces mêmes sources, Amazon envisagerait un tarif de 70 à 80 pour cent inférieur à celui proposé par Cisco par exemple. L'agence Reuters fait entre-temps observer que le cours des actions de Cisco, d'Arista Networks et de Juniper Networks a reculé suite à cette annonce.