Amazon va collaborer avec Monoprix à Paris

Début de ce mois, la direction d'Amazon France laissait entendre que le géant de l'e-commerce recherchait des supermarchés en France. A ce moment, on ne savait pas encore clairement s'il s'agirait d'une collaboration ou d'un rachat comme l'avait déjà fait Amazon aux Etats-Unis avec Whole Foods.

Aujourd'hui, il semble donc que ce soit une collaboration. Amazon proposera des produits de Monoprix via Prime Now. Ils pourront être commandés et livrés à domicile via l'appli Prime Now ou un site web séparé. Le service se limitera cependant uniquement à Paris.

Monopix considère cet accord comme une extension de sa stratégie omni-canal. Et pour Amazon, il s'agit là d'un solide pas accompli sur le marché français (et par conséquent européen).