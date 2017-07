Amazon s'intéresse à présent aux boîtes à tartines

Cette information a été donnée quelques jours seulement après qu'Amazon ait enregistré la marque de commerce de son service repas. Des utilisateurs sélectionnés participent au test. Le géant web propose un assortiment de dix-sept repas, dont le prix varie de 14,99 à 18,99 dollars. Amazon devient ainsi un concurrent direct d'autres fournisseurs de repas tels Blue Apron, HelloFresh, Sun Basket et Home Chef. Blue Apron, qui est entrée à la Bourse le mois dernier, a du reste vu le cours de son action s'effondrer après cette annonce.

Amazon expérimente depuis un petit temps déjà toutes sortes de services d'emplettes. Le mois passé encore, elle a racheté la chaîne de supermarchés Whole Foods, mais le géant ambitionne aussi d'introduire un supermarché sans caisse: AmazonGo. Amazon exploite en outre un service de provisions, AmazonFresh, qui fournit des produits frais du supermarché aux clients à la maison.

Ce dernier service est à présent toujours davantage déployé en Europe aussi. AmazonFresh est aujourd'hui disponible par exemple à Hambourg. Il est actif depuis deux mois déjà à Berlin et à Potsdam et propose quelque 300.000 articles. Selon Amazon, les produits commandés avant midi, sont fournis avant le repas du soir.

Les premiers tests d'AmazonFresh remontent à 2007 à Seattle, la ville d'origine d'Amazon (le service de repas y est actuellement en test aussi). Ces dernières années, le service s'est étendu à des villes comme New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago, Londres et Tokyo. Les clients sont tenus de souscrire un abonnement à Amazon Prime pour pouvoir commander chez AmazonFresh. On ne sait pas encore si AmazonFresh sera disponible dans d'autres pays.

Amazon, qui débuta autrefois en tant que librairie en ligne, s'étoffe toujours davantage. La boutique web commercialise aujourd'hui tant des tondeuses que des vêtements et a même créé sa propre compagnie aérienne pour le transport de colis. L'entreprise loue aussi de l'espace dans le nuage, procède à de la diffusion musicale et cinématographique, propose des téléphones mobiles et des e-lecteurs, et a développé l'assistant intelligent Alexa.