Amazon s'empare de l'entreprise arabe Souq.com

L'entreprise Souq.com établie à Dubaï a été fondée en 2005 et est devenue depuis lors le principal supermarché en ligne du monde arabe avec plus de 45 millions de visiteurs par mois. Souq.com propose plus de 400.000 produits allant de l'électronique, en passant par les vêtements, jusqu'aux articles ménagers et produits de beauté.

Pour Amazon, ce rachat représente une façon d'étendre ses activités à de nouveaux marchés émergents. L'entreprise s'étend par exemple aussi au Mexique, en Chine et en Inde, à présent que les marchés traditionnels que sont les Etats-Unis et l'Europe arrivent progressivement à saturation. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'e-commerce ne représente encore qu'un assez petit marché, sur lequel Amazon espère croître très vite.

Le rachat devrait être entériné cette année encore.