Amazon Prime possède 100 millions de membres

C'est la première fois qu'Amazon cite ce genre de donnée à propos de ses membres. Amazon Prime est un service d'abonnements, par lequel un client peut bénéficier de manière illimitée de la livraison gratuite de colis, mais aussi notamment de l'accès au service de diffusion d'Amazon.

Aux Etats-Unis, un abonnement Prime revient à cent dollars environ par an. En Belgique, le service a été lancé fin de l'année dernière et coûte 49 euros par an. Pour Amazon, les membres de Prime sont donc essentiellement ses 'meilleurs' clients, qui achètent très souvent en ligne. Ils constituent par conséquent une excellente source de revenus pour Amazon, et plus leur nombre est élevé, mieux c'est. Par comparaison, Netflix dispose dans le monde de quelque 125 millions d'abonnés payants, et Spotify de 71 millions.