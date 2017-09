Amazon prépare des lunettes intelligentes

Après les Google Glass et l'HoloLens de Microsoft, voici qu'Amazon souhaite également lancer des lunettes connectées sur le marché. Elles transmettront le son par conduction osseuse et seront supportées par l'assistant visuel d'Amazon, Alexa. Voilà ce qu'annonce le Financial Times sur base de sources au sein même de l'entreprise.