Amazon ouvre les portes du premier supermarché sans caisse pour le grand public

Amazon vendait depuis assez longtemps déjà des produits dans son magasin web, mais l'entreprise a observé que la plupart des clients veulent encore et toujours effectuer leurs courses dans des supermarchés bien réels. Durant cinq ans, Amazon a donc préparé une solution en vue de stimuler l'intelligence du supermarché.

Supermarché intelligent

Il en est résulté le supermarché Amazon Go de Seattle. Amazon avait précédemment déjà ouvert son magasin à son propre personnel, mais dorénavant, le grand public pourra également y avoir accès. Par ailleurs, le supermarché intelligent sera un véritable cauchemar pour les voleurs, puisqu'il ne sera plus question pour eux de faire main basse sur l'argent en caisse.

Contrôle des alcools

Le magasin en tant que tel ressemble à un supermarché classique, exception faite des nombreux capteurs dans les rayons et des caméras au plafond. Cet équipement fera en sorte que les achats effectués soient automatiquement facturés par le biais de l'appli Amazon Go. Avant de pénétrer dans le magasin, le client devra se signaler au moyen de son smartphone et de l'application.

Il n'empêche qu'on trouvera encore du personnel dans le supermarché intelligent. Sporadiquement, un collaborateur contrôlera par exemple les emplettes d'un client, pour vérifier si l'équipement en place effectue correctement son travail. Amazon a aussi prévu en permanence un employé dans le département 'boissons alcoolisées'. Avec son lecteur de cartes d'identité, il contrôlera si tout se passe bien au niveau de ce genre d'achats.

Prévisions

On ne sait pas encore clairement ce que l'entreprise de Jeff Bezos envisage vraiment de faire avec Amazon-Go. Il est possible qu'Amazon souhaite que les chaînes commerciales utilisent en fin de compte sa technologie sous licence.

Précédemment, on avait pourtant appris qu'Amazon planifiait d'ouvrir également un supermarché Go en Grande-Bretagne. Le fait qu'Amazon ait demandé à ses collaborateurs de préparer la technologie pendant cinq ans, donne à penser que l'entreprise caresse à tout le moins d'autres ambitions pour Amazon Go.