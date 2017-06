Amazon met fin au stockage illimité

Le géant du web Amazon renonce à l'accord de stockage illimité pour Amazon Drive. Jusque tout récemment, les clients pouvaient placer autant de données qu'ils le voulaient sur les serveurs d'Amazon et ce, pour soixante dollars par an. L'entreprise a changé à présent son fusil d'épaule et propose deux packs: soit jusqu'à 100 Go pour 12 dollars par an, soit jusqu'à 1 To pour 60 dollars par an. Chaque To supplémentaire reviendra à 60 dollars, avec un maximum de 30 To. Par souci de clarté, sachez qu'il s'agit ici d'Amazon Drive, le service que le magasin web avait lancé pour concurrencer Dropbox, Google Drive et Microsoft OneDrive. Rien ne change provisoirement au niveau de S3, le service de stockage d'Amazon Web Services utilisé par de nombreuses entreprises.

La nouvelle réglementation entre en vigueur cette semaine, mais les utilisateurs disposant d'un abonnement conserveront leur capacité de stockage illimitée jusqu'à la fin de celui-ci. Pour les utilisateurs d'Amazon Prime, le stockage illimité pour les photos subsistera. Amazon avait introduit, il y a deux ans, le stockage web sans limite pour les utilisateurs particuliers. Amazon n'a fourni aucune raison à ce changement, même s'il semble qu'il s'agisse surtout d'une question de conservabilité. Microsoft qui, il y a quelques années, avait également proposé un stockage illimité, avait par exemple également fini par le supprimer. Au prix de 59,99 dollars le To, Amazon reste par ailleurs plus économique que ses concurrents Microsoft, Google et Dropbox entre autres.