'Amazon entend faire traduire Alexa en temps réel'

Des sources du site d'actualité Yahoo! Finance prétendent que l'assistant vocal Alexa pourra bientôt traduire en temps réel. Actuellement, l'assistant d'Amazon est déjà capable d'effectuer des traductions simples, mais transformer des paroles dans le contexte ad hoc, alors qu'elles viennent d'être prononcées, c'est une autre paire de manches.

Alexa ne serait en tout cas pas le premier assistant intelligent à effectuer des traductions rapides, puisque l'année dernière déjà, Google annonçait une fonction similaire pour ses oreillettes sans fil, les Pixel Buds. Alors que quelqu'un vous parle, vous entendez immédiatement la traduction dans l'oreille. Du moins en théorie, car le talent de traducteur des oreillettes intelligentes de Google ne s'est pas avéré aussi spectaculaire que ce que la démo de l'entreprise le laissait paraître.

Briser les barrières culturelles

D'après la rumeur, Amazon entend aller un pas plus loin. L'entreprise veut tenir compte du caractère formel de la langue, pour y adapter le choix des mots dans les traductions. En outre, la firme de Jeff Bezos souhaite briser les barrières culturelles. Supposons que vous allez bientôt vous marier, mais que les parents de votre fiancé ou fiancée soient issus d'une tout autre culture que la vôtre. Comment allez-vous vous rapprocher de ces personnes en communiquant avec eux de manière respectueuse? Alexa tiendra précisément compte des différences culturelles dans la communication entre vous et votre interlocuteur, afin que le contact soit le plus fluide et respectueux possible.

Manoeuvre de rattrapage

Si la rumeur est fondée, tout semble indique que le géant de l'e-commerce, malgré ses hautes ambitions, a encore pas mal de retard à rattraper. Les Pixel Buds n'étaient certes pas la petite merveille que Google espérait sur le plan de la traduction, mais on peut difficilement nier que le géant des recherches possède déjà des années d'avance sur Amazon. Google Traduction existe entre-temps depuis onze ans déjà.

Mais Amazon est encore et toujours tout à fait capable de sortir des surprises de sa boîte à malices. Un rachat stratégique pourrait par exemple être un bon moyen pour y arriver. Or le géant technologique a en peu de temps plus tôt cette année déjà mis la main sur les entreprises Ring et Blink, qui développent de la technologie 'smart home'. Amazon entend ainsi effectuer rapidement des avancées technologiques avec ses appareils IoT (Internet des objets).