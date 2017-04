Amazon entend distiller des conseils vestimentaires via l'Echo Look

Précédemment déjà, Amazon avait lancé l'Echo, un appareil similaire capable, sur base de commandes vocales, de jouer de la musique, de diffuser des podcasts ou de donner des infos sur la météo ou le trafic. A présent, l'entreprise y ajoute donc une caméra.

Selon Amazon, l'Echo Look est à même de juger vos tenues vestimentaires sur base d'algorithmes conçus avec les conseils de spécialistes de la mode. Via l'application 'Style Check', l'utilisateur peut faire comparer deux tenues, afin de savoir laquelle est la plus élégante. Vous pourrez aussi demander à l'Echo Look de prendre notamment des photos de votre tenue sous différents angles, de tenir à jour un 'lookbook' et de vous faire sur cette base des recommandations de tenues que vous souhaiteriez peut-être acheter.

Ce genre d'appareil suscite depuis quelque temps déjà des questions à propos de leur impact sur le respect de la vie privée de leur utilisateur. Des 'smarthubs' (concentrateurs intelligents) tels l'Echo Look sont en effet équipés d'un microphone qui est toujours en fonction. Selon Amazon, la caméra de l'Echo Look n'est, elle, activée qu'après une commande vocale de l'utilisateur.