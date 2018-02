Amazon débourse 1 milliard de dollars pour les sonnettes de porte intelligentes de Ring

Ring a débuté en 2012 en vendant des sonnettes de porte intelligentes avec détecteurs de mouvements, et une caméra. Entre-temps, l'entreprise a étoffé sa série de produits avec des caméras wifi et des accessoires. Amazon aurait déboursé 1 milliard de dollars pour acquérir cette entreprise, selon l'agence Reuters.

"Ring entend aider à réduire les délits dans les zones habitées grâce à une gamme puissante et avantageuse de produits 'smart home'. Ce faisant, nous exerçons un impact positif sur les maisons, communautés, voire le monde", a affirmé un porte-parole de Ring dans un communiqué. "Nous pourrons encore en faire plus en collaborant avec une entreprise aussi innovante et orientée client qu'Amazon."

Amazon a elle aussi réagi au rachat. "Ce sera passionnant de travailler avec cette équipe talentueuse", a déclaré un porte-parole. "Nous voulons aider Ring dans sa mission de rendre les habitations plus sûres". Plus tôt cette année déjà, Amazon avait racheté Blink, un fabricant similaire à Ring, pour un montant de 90 millions de dollars.

L'on s'attend à ce que Ring puisse lancer de nouveaux produits sous sa propre marque, mais aussi à qu'elle doive adapter ces produits à Alexa. En outre, la start-up devra également partager sa technologie avec Amazon car l'entreprise de Jeff Bezos vend depuis assez longtemps déjà ses propres caméras et sonnettes de porte intelligentes.