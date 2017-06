Amazon 'chipe' des parts de marché à Netflix

Depuis le lancement d'Amazon Prime Video dans 200 pays, dont la Belgique, fin de l'année dernière, le service gagne du terrain. D'une étude réalisée par Parrot Analytics, il ressort que la demande des programmes Netflix en Europe a reculé de 32 pour cent, alors que celle des programmes Amazon a, elle, crû de 57 pour cent l'an dernier.

Dans des pays comme l'Allemagne et la Slovénie, Amazon est aujourd'hui devenu plus populaire que Netflix, mais en France par exemple, Amazon accuse encore du retard. Dans le top 30 français des programmes sur demande les plus visionnés, on ne trouve en effet que deux séries d'Amazon, les 28 autres séries étant diffusées par Netflix.

Les principaux marchés européens pour Netflix et Amazon sont la Grande-Bretagne et l'Irlande. Netflix est en outre très demandé sur l'île de Malte.