AlphaGo l'emporte à présent aussi sur le joueur de Go le plus haut classé au monde

Go est un jeu de plateau à 361 cases. Pour chaque coup, il y a tellement de possibilités différentes qu'il est extrêmement difficile de programmer un ordinateur capable de gagner des parties. Au moyen de réseaux neuraux, Deepmind, l'unité de recherche de Google en matière d'intelligence artificielle, est cependant parvenue à concevoir un ordinateur capable d'apprendre le jeu de Go. 'Apprendre' peut être pris ici au sens littéral, puisqu'AlphaGo exploite chaque partie pour se 'former' par lui-même.

L'année dernière, AlphaGo avait assez étonnamment vaincu le champion du monde coréen Lee Sedol par 4 à 1, ce qui représenta un fameux jalon atteint dans la recherche en matière d'intelligence artificielle (AI). Comme le système AI a bénéficié d'un délai de plus d'un an pour optimaliser ses stratégies, de nouvelles victoires sont donc à présent quelque peu moins inattendues

Pourtant, le duel Go contre le Chinois Ke Jie, l'actuel numéro un au classement mondial, était considéré comme le prochain grand défi à relever pour AlphaGo. La partie pouvait être suivie en direct et s'est terminée en faveur de l'intelligence artificielle. AlphaGo l'emporta d'un écart le plus minime possible: un demi-point de différence. Voilà l'annonce faite sur Tweeter par Demis Hassabis, le CEO de Deepmind.

Game went to a count. #AlphaGo won by just half a point, the closest margin possible. Ke Jie played a great game. -- Demis Hassabis (@demishassabis) 23 mei 2017

Cette partie était la première d'une consacré à l'intelligence artificielle. Jeudi et samedi (chaque fois à 4H30' de notre série de trois. Elle se disputa dans la ville chinoise de Wuzhen, lors d'un festival de cinq jours heure), Ke Jie et AlphaGo s'affronteront respectivement une deuxième et une troisième fois. L'ordinateur jouera aussi contre une équipe de cinq joueurs professionnels qui collaboreront pour tester la créativité et la force d'adaptation d'AlphaGo.