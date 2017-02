Alcatel introduit le smartphone A5 (aux couleurs 'dansantes')

Le plus saisissant des nouveaux smartphones d'Alcatel est probablement l'A5. Cet appareil d'un prix assez abordable (199 euros) à écran de 5,2 pouces (1.280 x 720 pixels) et processeur octacoeur tourne sur Android 6. Il se distingue surtout par son couvercle LED permettant de paramétrer toutes sortes de shows lumineux. Ce couvercle peut par exemple accompagner votre musique favorite en 'dansant', ou vous pouvez prévoir différents mini-shows selon le type de message entrant. Facebook correspond à un F bleu, Snapchat à un S jaune, etc.

Lors de sa conférence de presse, Alcatel a expliqué qu'en tant que marque, elle ne cible pas spécifiquement la plus jeune génération, mais quiconque se sent 'jeune dans son coeur'. Cet appareil se caractérise cependant par un look hautement 'ado', même si vous pourrez tout simplement acheter un autre couvercle, si tel est votre désir. Il existe effectivement des couvercles plastiques sobres, dont un peut même servir de haut-parleur. Outre l'A5, Alcatel lance au MWC deux autres smartphones. L'A3 est un modèle à prix serré (149 euros) à écran haute définition de 5 pouces et verrouillage par empreinte digitale. Quant à l'U5, il s'agit 'du smartphone 4G le plus abordable', selon Alcatel. Avec un prix de 99 euros, il est effectivement particulièrement bon marché, et grâce à son 'simple mode', par lequel n'apparaissent à l'écran que les applis les plus utilisées, il s'avère le genre d'appareil idéal pour offrir aux... parents.

Deux-en-un

L'Alcatel Plus 12 est un appareil deux-en-un (tablette et ordinateur portable) tournant sur Windows 10 et disposant d'un écran full HD de 11,6 pouces. Sous le capot moteur, on trouve la technologie 4G LTE, afin de vous permettre de surfer avec une carte SIM sur les données mobiles. Alcatel ajoute, en faisant probablement référence à Apple, que le Plus 12 est équipé de plusieurs ports, dont USB-C, USB-A, micro-HDMI et une prise jack audio. En outre, l'appareil est sécurisé par votre empreinte digitale. Avec ses 990 grammes, il est aussi assez léger. Il sera commercialisé en juillet au prix de 499 euros.