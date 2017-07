Albert Heijn teste les magasins sans caisses

Dans un premier temps, le projet pilote se concentrera sur les magasins "AH to go" parce que la rapidité et la facilité sont déjà importantes pour ces plus petits magasins. AH ne prévoit pas encore d'intégrer les supermarchés Albert Heijn normaux au projet pilote. Le système de magasins sans caisses ne verra pas non plus le jour tout de suite dans les succursales belges d'Albert Heijn. "Ce projet n'est actuellement prévu que pour les Pays-Bas", précise la porte-parole des supermarchés.

Amazon, le détaillant en ligne américain, teste déjà un magasin dans lequel les clients ne doivent rien scanner. Il a également l'intention d'introduire ce système en Europe. Si le téléphone mobile du client est reconnu, il enregistre tous les produits dans le panier. En outre, des caméras et des capteurs contrôlent les articles que vous emportez. Tout est payé automatiquement à la sortie du magasin. Albert Heijn n'a pas encore fait part de la technique qu'il allait utiliser.