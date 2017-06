Adobe met la main sur une technologie de réalité virtuelle

L'outillage Skybox de Mettle est conçu pour la production post-vidéo dans Adobe Premiere Pro CC et Adobe After Effects CC. Adobe rachète donc ces outils et intégrera le plug-in (module) par défaut dans les futures versions de Premiere Pro et d'After Effects. Skybox complétera ainsi la technologie de production cinématique 360/VR existante d'Adobe Creative Cloud.

L'un des fondateurs de Mettle, Chris Bobotis, rejoindra aussi Adobe. Il possède plus de 25 années d'expérience et devrait donc offrir à Adobe toute sa connaissance de la vidéo à 360 degrés et de la réalité virtuelle. 360/VR est toujours plus apprécié par les designers, les marques internationales et les entreprises de médias et de loisirs, qui recherchent des flux de travail bout-à-bout pour ce nouveau support populaire. Avec ce rachat, Adobe démontre qu'elle a bien l'intention de devenir l'un des fournisseurs en vue de ces flux de travail relativement nouveaux.

Mettle avait du reste conçu en 2010 aussi FreeForm pour Adobe After Effects. Actuellement, les plug-ins de Mettle sont utilisés par des noms aussi connus que The New York Times, CNN, HBO, Google, YouTube, Discovery VR, DreamWorks TV, National Geographic, Washington Post, Apple et Facebook.