Acer introduit un onéreux ordinateur portable de jeu

Avec son écran incurvé de 21 pouces, l'ordinateur portable de jeu ne peut assurément pas être qualifié de compact, mais avec une résolution de 2.560x1.080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il dispose d'un des meilleurs écrans du moment.

Ce 'cheval de bataille' est piloté par un processeur Intel Core i7 à deux GPU GeForce 1080. Ajoutez-y une mémoire RAM de 64 Go et la possibilité d'y intégrer jusqu'à cinq disques durs. Au niveau du clavier, Acer a également tenu compte des joueurs, puisqu'on dispose ici d'un clavier mécanique à touches Cherry MX Brown.

Pour acquérir le Predator 21 X, il vous faudra faire preuve d'encore un peu de patience. Acer espère en effet le commercialiser en février. Nous vous conseillons aussi une solide valisette car le Predator 21 X pèse quasiment 9 kilos.

Ecrans oculométriques

Outre l'ordinateur portable de jeu, Acer présente également le Predator Z301CT, un moniteur incurvé 21:9 oculométrique de Tobii. Le 'pisteur oculaire' (eyetracker) est destiné à fonctionner conjointement avec la souris et le clavier durant les jeux. Cet écran se caractérise par un taux de rafraîchissement de 200 Hz, d'un temps de réaction de 4 ms et d'un angle de vision de 178 degrés. Son prix et sa date de disponibilité ne sont pas encore connus.

Quant à la série Predator XB2 (sans oculométrie et écran incurvé), elle offre le taux de rafraîchissement très élevé de 240 Hz et une réactivité d'1 milliseconde. L'appareil se décline en versions de 24,5 et de 27 pouces disponibles à partir du mois d'avril aux prix respectifs de 629 et 699 euros.

Ordinateurs portables de jeu plus abordables

Alors que l'ordinateur de jeu susmentionné vise le segment supérieur du marché, Acer propose aussi des appareils plus abordables. Il y a d'abord l'Acer Aspire V Nitro intégrant une carte graphique GTX 1060 vendu à partir de 999 euros. Vient ensuite l'Aspire VX15 équipé d'une carte GTX 1050/1050TI commercialisé à 949 euros. Et puis, il y a la série desktop Aspire GX incorporant une carte GeForce GTX 1070 et dont les prix démarrent à 999 euros.

Chromebook

Pour quiconque n'a que faire de la puissance requise pour les jeux, l'entreprise lance son Acer Chromebook 11 N7 à clavier résistant aux éclaboussures, aux chutes jusqu'à une hauteur de 122 cm, équipé d'une batterie offrant une autonomie de 12 heures, pesant 1,35 kg et doté d'un écran de 11,6 pouces avec fonction tactile en option. Cet appareil sera disponible en Belgique à partir du mois de mars à partir de 249 euros.