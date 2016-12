Accel et Napcom fusionnent

Accel a son siège à Edegem et une filiale à Herentals, alors que Napcom déploie ses activités à Minderhout. Grâce à la fusion, les deux entreprises opèreront sous l'appellation Accel et conserveront les trois sites précités.

L'entreprise fusionnée sera dirigée par Marc De Swaef et se concentrera sur les services ICT destinés aux PME de la province d'Anvers, qui disposent de peu ou pas de support IT propre. Elle se spécialisera aussi dans les solutions 'cloud' et SaaS.

Dorénavant, Accel occupera 45 personnes et supportera 876 entreprises représentant 7.600 utilisateurs. Accel proposera notamment toute la gestion IT, y compris un service desk (assistance).