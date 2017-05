A propos d'intégration du matériel de Dell EMC avec les solutions IT pour utilisateurs finaux de VMware

En fusionnant les solutions, les entreprises pourront, selon VMware, utiliser l'infrastructure convergée pour optimaliser les charges de travail d'applications et desktops intégrées. En outre, elles pourront recourir à l'Unified Endpoint Management (UEM) pour rationaliser la gestion et réduire radicalement les coûts correspondants.

Matériel de Dell

L'intégration entre VMware AirWatch et Dell Client Command étendra les possibilités de gestion à distance d'importants systèmes matériels de Dell, de sorte qu'AirWatch Unified Endpoint Management (UEM) soit amélioré. En outre, Dell a annoncé les Dell EMC VDI Complete Solutions 'powered by VMware Horizon'. Celles-ci permettront une virtualisation d'applications et desktops complète grâce à une infrastructure optimalisée des charges de travail, au software intégré et aux thin clients Dell Wyse.

Ces solutions intégrées démontrent, selon VMware, les avantages de la gamme de Dell Technologies offrant l'infrastructure essentielle pour les organisations, qui préparent leur avenir numérique, transforment leur IT et veulent protéger leur principale propriété: l'information.

VMware AirWatch Unified Endpoint Management

VMware AirWatch s'intègre à Dell Client Command - les outils de gestion des clients de Dell -, afin d'étoffer les possibilités de gestion à d'importants systèmes. Grâce à cette intégration, les gestionnaires IT pourront solliciter et recevoir des attributs systèmes critiques, configurer les paramètres des systèmes d'entrée/de sortie de base (BIOS) et effectuer des réparations à partir de la même console AirWatch qui est utilisée pour gérer toutes les politiques, applications et terminaux Windows OS de l'organisation. La possibilité de pouvoir solliciter d'importants attributs systèmes et d'en faire rapport - en ce compris l'information de balisage des services, la version BIOS et le statut de la batterie - permettra à l'IT de gérer les appareils de Dell pro-activement et directement avec AirWatch, ce qui réduira le risque d'arrêt imprévu ('downtime') chez l'utilisateur et garantira la continuité de l'activité.

Cette intégration aidera l'IT à évaluer la sécurité du BIOS et à entreprendre des actions pour améliorer les restaurations et les connexions conformément aux exigences de la mise en conformité ('compliance'). L'IT pourra configurer à distances les mots de passe du BIOS, permettre l'utilisation du Trusted Platform Module (TPM) et effectuer des actions de restauration sur des appareils non-conformes, à partir d'une seule et même console AirWatch. Selon VNMware, cela souligne bien la manière dont AirWatch a évolué d'une solution d'Enterprise Mobility Management (EMM) à une solution d'Unified Endpoint Management (UEM).

Virtualisation

L'utilisation de solutions de virtualisation clients peut être quelque chose de coûteux et de peu sûr, où il s'avère souvent malaisé d'estimer à l'avance les coûts réels. Les Dell EMC VDI Complete Solutions 'powered by VMware Horizon' offriront une solution de virtualisation d'applications et desktops bout à bout complète, rapidement utilisable et facile à gérer. Les Dell EMC VDI Complete Solutions incluront la gamme VxRail Appliance d'appareils HCI préconfigurés, testés et entièrement intégrés. Il s'agit d'un équipement HCI tournant sur VMware vSAN et fabriqué en collaboration avec VMware. Les clients pourront utiliser une seule et même solution opérationnelle incorporant tous les éléments requis pour approvisionner les desktops et applications virtuels, selon VMware.

Le prix, qui démarrent à 8 dollars par utilisateur et par mois, permettront aux clients de commencer petitement et de recourir à un modèle 'pay as you grow' (payement en fonction de la croissance) prévisible, avec possibilité de créer ou d'acquérir une solution sur site ou de nuage géré. Les clients pourront également utiliser une infrastructure d'achat et de vente rationnalisée et profiter en outre d'économies substantielles sur les solutions bout à bout (infrastructure, software et terminaux), selon VMware. L'intégration VMware AirWatch avec Dell Client Command sera disponible directement.