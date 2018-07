'91 pour cent du trafic de login chez les détaillants est le lot de pirates'

Selon un rapport de la firme de sécurité Shape Security, pas moins de 91 pour cent du trafic de login chez les détaillants en ligne serait à mettre au compte de pirates. La proportion est de soixante pour cent pour les compagnies aériennes, de 58 pour cent pour les banques et de 44 pour cent pour les hôtels. Les données utilisées dans ce but sont en général des données volées qu'on peut trouver dans le web sombre ('dark web').

L'enquête effectuée par Shape Security, qui a interrogé ses propres clients, se limite essentiellement au marché américain. Il n'est donc pas certain que ces chiffres s'appliquent également aux magasins web européens.

Tenter de se connecter avec des données volées peut rapporter gros. Dans trois pour cent des cas, le pirate réussit en effet à pénétrer dans le système du magasin web. Et à partir de là, il peut faire ce que bon lui semble: effectuer des achats avec des données de paiement usurpées, profiter de 'miles' de compagnies aériennes ou réserver des nuitées.

Tout cela a évidemment un sérieux coût. Le rapport évalue la perte annuelle pour le secteur de la vente au détail à six milliards de dollars. Pour les banques, il est question d'1,7 milliard par an. Quant aux compagnies aériennes et aux hôtels, ils perdraient respectivement trois cents et quatre cents millions de dollars annuellement.